Путин: администрация США демонстрирует готовность решать проблемы миром

Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США демонстрирует готовность к мирному урегулированию накопившихся за последние годы проблем и ведет с Москвой соответствующий диалог. Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация США демонстрирует такую готовность, мы ведем с ними диалог», - сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что аналогичный подход со временем проявится и со стороны Европы, отметив при этом, что при нынешних политических элитах это представляется маловероятным. В то же время он подчеркнул, что диалог станет неизбежным по мере дальнейшего укрепления России - либо с действующими, либо с будущими европейскими лидерами.

Президент также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что при его президентстве конфликт мог бы не начаться. Путин допустил такую возможность, заявив, что предыдущая американская администрация, по его мнению, сознательно вела ситуацию к вооруженному противостоянию.

Отдельно российский лидер раскритиковал позицию европейских стран, заявив, что часть европейских элит поддержала курс прежней администрации США, рассчитывая на ослабление России. По его словам, на Западе исходили из предположения, что страну удастся дестабилизировать в сжатые сроки.

В завершение выступления Путин поблагодарил Вооруженные силы за работу в 2025 году и выразил уверенность, что все стоящие задачи, будут выполнены.

Ранее президент на той же коллегии отмечал, что Россия удерживает стратегическую инициативу, открыта к переговорам и при этом продолжает укреплять свои военные и оборонные возможности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.