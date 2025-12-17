Путин: по «золотым унитазам» видно, что украинская государственность разваливается

Президент России Владимир Путин указал на «золотые унитазы», говоря о развале украинской государственности.

«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Глава государства также отметил, что увеличивающееся число дезертиров показывает деградацию Вооруженных сил Украины.

«Только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше 10 тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом», - сказал Путин.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что в 2025 году боевой потенциал ВСУ снижен на треть. По его словам, успешные действия объединенной группировки войск привели к существенному ослаблению возможностей ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.