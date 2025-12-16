МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп в очередной раз заявил, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Американский лидер уверен в мирном настрое Владимира Путина.
Константин Денисов 16-12-2025 00:26
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Россия действительно хочет покончить с конфликтом на Украине. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось», - сказал президент США.

Ранее Трамп уже несколько раз делал подобные заявления. По его мнению, Москва решительно настроена на достижение мира путем переговоров.

Также, по словам Трампа, сейчас ситуация как никогда близка к урегулированию. Задача посредников - привести стороны к единому знаменателю.

Несколько дней назад американский лидер подчеркнул, что мирная сделка, предложенная его администрацией, устраивает всех, кроме Владимира Зеленского.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры
