Трамп в очередной раз заявил, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Россия действительно хочет покончить с конфликтом на Украине. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось», - сказал президент США.

Ранее Трамп уже несколько раз делал подобные заявления. По его мнению, Москва решительно настроена на достижение мира путем переговоров.

Также, по словам Трампа, сейчас ситуация как никогда близка к урегулированию. Задача посредников - привести стороны к единому знаменателю.

Несколько дней назад американский лидер подчеркнул, что мирная сделка, предложенная его администрацией, устраивает всех, кроме Владимира Зеленского.