Путин: «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года

Баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», - подчеркнул глава государства на заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер также отметил, что у военнослужащих высокий уровень подготовки. Они способны выполнять самые сложные задачи. Это подтверждается, в том числе, в рамках учений с участием зарубежных союзников, которым передается наш опыт.