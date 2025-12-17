Путин заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» еще долго будут уникальными

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений.

«Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон"», - сказал верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По словам Путина, такая уникальность комплексов будет сохраняться долгое время за счет использования ядерной энергетической установки. «Буревестник» и «Посейдон» обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед, отметил глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что у других стран аналоги межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» появятся нескоро. Он также отметил, что президент России не раз отмечал государственными наградами разработчиков новых видов вооружений.