Американист рассказал о давлении на Трампа внутри США в контексте Венесуэлы

Администрация президента США пытается продолжать эскалацию в отношении Венесуэлы, но уже под другим углом.
Игнат Далакян 17-12-2025 13:14
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В американском конгрессе многие демократы выступают против военной операции в отношении Венесуэлы и продолжают создавать в этом контексте для президента США Дональда Трампа все больше проблем. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Малек Дудаков.

«Для него (президента США Дональда Трампа. - Прим. ред.) сейчас пространство для маневра уменьшается, учитывая, что не хочется терять лицо, с одной стороны. И при этом уже и демократы оказывают давление на Трампа внутри Америки, то есть создают для него все больше и больше проблем в контексте Венесуэлы», - рассказал специалист.

Он отметил, что сейчас администрация президента США пытается продолжать эскалацию в отношении Венесуэлы, но уже под другим углом.

«Если изначальная стратегия военного давления на Каракас не оказала необходимого эффекта, то есть не случилось раскола элит в Венесуэле, не случилось отставки Мадуро, и смены режима, и прихода оппозиции к власти, то теперь американцы пытаются найти некий срединный вариант между прямой конфронтацией и психологическим военным давлением», - объяснил Дудаков.

Одним из вариантов, по словам американиста, является морская блокада.

«Формально это тоже, конечно, акт войны по-хорошему, но все-таки это не нанесение ударов по территории Венесуэлы и не отправка американских наземных сил на территорию этой страны», - сказал он.

Дудаков отметил, что США попытаются задействовать свои вооруженные силы в Карибском море для того, чтобы устроить полноценную морскую блокаду. Такие меры будут приняты американцами, чтобы ударить по экономике Венесуэлы, ввалить основной экспорт венесуэльский нефтяной на мировые рынки, в частности, в Китай.

Ранее США не включили в список террористов связанные с властями Венесуэлы структуры. В этот же день Госдеп США признал террористическими семь группировок из Южной и Центральной Америки.

