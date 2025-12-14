США не включили в список террористов связанные с властями Венесуэлы структуры

США пока не включили Боливарианскую Республику Венесуэла в список иностранных террористических организаций. На сайте Госдепартамента такая информация не обозначена, но есть список из нескольких латиноамериканских группировок, одна из которых, Mara Salvatrucha (MS-13), орудует на территории США, Мексики, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. США ее объявили террористической 20 февраля этого года.

В этот же день Госдеп США признал террористическими еще семь группировок из Южной и Центральной Америки (Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cartel del Golfo (Gulf Cartel), La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) и Cartel de Sinaloa). 24 ноября 2025 года стала террористической Cartel de los Soles, то есть «Картель солнц», ее американские чиновники считают связанной с венесуэльскими властями. Но при этом нет никакого упоминания об официальных лицах Боливарианской Республики, несмотря на заявления президента Дональда Трампа.

В начале декабря Госдеп переиздал предупреждение американцам покинуть Венесуэлу. В объявлении звучал призыв не путешествовать и не оставаться в Венесуэле из-за «высокого риска неправомерного задержания, пыток», а также якобы терроризма и похищения людей.