МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Установленный на острове Врангеля 100 лет назад флаг передали в музей ТОФ

Реликвию доставили с берегов Северного Ледовитого океана во Владивосток, где она пополнит экспозицию военно-исторического музея, посвященную арктическим экспедициям советских моряков.
Николай Кугук 17-12-2025 17:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Флаг СССР, установленный на острове Врангеля в 1924 году для закрепления суверенитета страны в Арктике, передан на вечное хранение в музей Тихоокеанского флота. Об этом в своем сюжете сообщил корреспондент Николай Кугук.

Флаг был поднят участниками экспедиции под руководством Бориса Давыдова, задачей которой было восстановление контроля Советского государства над островом Врангеля, на который в начале XX века претендовали несколько стран. Как рассказал Николай Кугук, металлический флаг изготовили сами члены экспедиции прямо на борту канонерской лодки «Красный Октябрь». Несмотря на более чем вековую историю, на нем сохранились элементы красной краски, изображение серпа и молота и аббревиатура СССР.

Экспедиция вышла из Владивостока 27 июля 1924 года и после нескольких остановок в портах Дальнего Востока достигла острова Врангеля лишь 20 августа, преодолев тяжелые ледовые и погодные условия. Даже сегодня район остается труднодоступным для судоходства, отмечают гидрографы Тихоокеанского флота.

Флаг был доставлен в музей в рамках совместной экспедиции Русского географического общества и гидрографической службы Тихоокеанского флота. Судно «Антарктида» прошло более 6,5 тысячи миль. Участники экспедиции также заменили флаг на острове, извлекли капсулу времени, заложенную в 1974 году, и оставили новую - с посланием будущим поколениям.

Остров Врангеля с 2004 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В следующем году гидрографы планируют вновь отправиться в этот район, в том числе для продолжения поисков канадской бригантины «Карлук», затонувшей в 1914 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#СССР #арктика #наш эксклюзив #музей тоф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 