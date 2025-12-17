Установленный на острове Врангеля 100 лет назад флаг передали в музей ТОФ

Флаг СССР, установленный на острове Врангеля в 1924 году для закрепления суверенитета страны в Арктике, передан на вечное хранение в музей Тихоокеанского флота. Об этом в своем сюжете сообщил корреспондент Николай Кугук.

Флаг был поднят участниками экспедиции под руководством Бориса Давыдова, задачей которой было восстановление контроля Советского государства над островом Врангеля, на который в начале XX века претендовали несколько стран. Как рассказал Николай Кугук, металлический флаг изготовили сами члены экспедиции прямо на борту канонерской лодки «Красный Октябрь». Несмотря на более чем вековую историю, на нем сохранились элементы красной краски, изображение серпа и молота и аббревиатура СССР.

Экспедиция вышла из Владивостока 27 июля 1924 года и после нескольких остановок в портах Дальнего Востока достигла острова Врангеля лишь 20 августа, преодолев тяжелые ледовые и погодные условия. Даже сегодня район остается труднодоступным для судоходства, отмечают гидрографы Тихоокеанского флота.

Флаг был доставлен в музей в рамках совместной экспедиции Русского географического общества и гидрографической службы Тихоокеанского флота. Судно «Антарктида» прошло более 6,5 тысячи миль. Участники экспедиции также заменили флаг на острове, извлекли капсулу времени, заложенную в 1974 году, и оставили новую - с посланием будущим поколениям.

Остров Врангеля с 2004 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В следующем году гидрографы планируют вновь отправиться в этот район, в том числе для продолжения поисков канадской бригантины «Карлук», затонувшей в 1914 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.