Минобороны России публикует видео с кадрами боев за населенный пункт Герасимовка, который находится на территории Днепропетровской области. О его освобождении военнослужащими группировки войск «Восток» сообщалось сегодня.

Уточняется, что бои за город вели штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии. Они овладели Герасимовкой в результате активных наступательных действий. Тем самым был расширен плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

Наши военнослужащие в результате штурма и зачистки взяли под контроль участок местности до двух километров по фронту и до одного километра в глубину. Тут удалось уничтожить две боевые бронированные машины, 12 гексакоптеров «Баба-яга», а также пехоту противника, которая пыталась держать оборону.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Герасимовки стало важным этапом закрепления плацдарма на западном берегу реки Гайчур. Все это создает условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.