В группировке «Север» наладили доставку грузов на позиции с помощью роботов

В подразделениях группировки войск «Север» для снабжения передовых позиций начали активно использовать наземные и воздушные беспилотные системы. О том, как выстроена эта логистика, рассказал корреспондент Владислав Кустов.

На наиболее опасных участках, где высок риск ударов дронов-камикадзе, доставку продовольствия и снаряжения берут на себя роботы. В Сумской области наземные беспилотники преодолевают последние километры до позиций, перевозя грузы, которые раньше приходилось доставлять вручную.

Как пояснил корреспондент, снабжение организовано поэтапно: до безопасной точки груз доставляют на автомобиле, затем его перегружают на багги, а уже оттуда - на беспилотные системы. Именно роботы и дроны проходят самые опасные участки маршрута, где противник активно применяет ударные БПЛА.

Поставки формируются по заявкам с передовой и включают продукты, предметы первой необходимости и средства гигиены. По словам начальника вещевой службы группировки с позывным Стерегущий, заказы с позиций поступают постоянно, а способ доставки выбирается в зависимости от веса и срочности груза.

«Идут просьбы заказы с передка, что необходимо если крупногабаритный груз - наземным гусеничным транспортом, а если два-пять килограммов - беспилотная летательная авиация», - пояснил он.

За сутки один взвод операторов беспилотников способен доставить на позиции до 50 килограммов груза. Параллельно неподалеку от линии боевого соприкосновения развернуты полевые склады, где хранится сезонное обмундирование - сейчас бойцы полностью обеспечены зимними комплектами одежды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.