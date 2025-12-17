Резервисты ЮВО прошли подготовку по отражению атак беспилотников

Резервисты Южного военного округа прошли специальную подготовку по противодействию атакам беспилотников на одном из полигонов в Волгоградской области. О ходе тренировок в своем сюжете рассказал корреспондент Валентин Матвиенко.

По легенде занятий, мобильные группы из трех-четырех человек по тревоге выдвигаются в район обнаружения вражеских дронов. Такие сценарии резервисты отрабатывают в рамках курса боевой подготовки, который они проходят в течение одной-двух недель. Основная цель - подготовить их к защите объектов энергетики и промышленности, которые в последнее время все чаще становятся целями атак беспилотников.

В программу обучения входят огневая и тактическая подготовка, инженерные навыки, оказание первой медицинской помощи, основы связи и радиоэлектронной борьбы.

«Опыт мобильных групп пришел непосредственно из зоны СВО. Поскольку они показывают необходимую мобильность, необходимую эффективность, качество поражения БПЛА, которые прилетают. Опыт, перенесенный сюда, позволяет в очень быстрых темпах и при необходимом качестве обучать большое количество людей», - пояснил инструктор с позывным Стрелок.

Резервистов набирают на добровольной основе, преимущественно из числа прошедших военную службу или работавших в силовых структурах. Они могут совмещать службу в резерве с гражданской работой. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и заработная плата, а также предоставляются денежное довольствие, экипировка, медицинское обеспечение и питание.

Подготовка организована таким образом, чтобы в случае угрозы резервисты могли оперативно отразить атаку беспилотников непосредственно на своем предприятии и оказать помощь пострадавшим. После завершения курса из них формируют мобильные огневые группы, которые заступают на охрану критически важных объектов. При этом подчеркивается, что участие в боевых действиях в зоне СВО для резервистов не предусмотрено - они остаются на местах постоянной работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.