МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Резервисты ЮВО прошли подготовку по отражению атак беспилотников

Инструкторы отмечают, что значительная часть тактики заимствована из опыта, полученного в зоне специальной военной операции, где мобильные огневые группы показали высокую эффективность.
Валентин Матвиенко 17-12-2025 12:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Резервисты Южного военного округа прошли специальную подготовку по противодействию атакам беспилотников на одном из полигонов в Волгоградской области. О ходе тренировок в своем сюжете рассказал корреспондент Валентин Матвиенко.

По легенде занятий, мобильные группы из трех-четырех человек по тревоге выдвигаются в район обнаружения вражеских дронов. Такие сценарии резервисты отрабатывают в рамках курса боевой подготовки, который они проходят в течение одной-двух недель. Основная цель - подготовить их к защите объектов энергетики и промышленности, которые в последнее время все чаще становятся целями атак беспилотников.

В программу обучения входят огневая и тактическая подготовка, инженерные навыки, оказание первой медицинской помощи, основы связи и радиоэлектронной борьбы.

«Опыт мобильных групп пришел непосредственно из зоны СВО. Поскольку они показывают необходимую мобильность, необходимую эффективность, качество поражения БПЛА, которые прилетают. Опыт, перенесенный сюда, позволяет в очень быстрых темпах и при необходимом качестве обучать большое количество людей», - пояснил инструктор с позывным Стрелок.

Резервистов набирают на добровольной основе, преимущественно из числа прошедших военную службу или работавших в силовых структурах. Они могут совмещать службу в резерве с гражданской работой. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и заработная плата, а также предоставляются денежное довольствие, экипировка, медицинское обеспечение и питание.

Подготовка организована таким образом, чтобы в случае угрозы резервисты могли оперативно отразить атаку беспилотников непосредственно на своем предприятии и оказать помощь пострадавшим. После завершения курса из них формируют мобильные огневые группы, которые заступают на охрану критически важных объектов. При этом подчеркивается, что участие в боевых действиях в зоне СВО для резервистов не предусмотрено - они остаются на местах постоянной работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Волгоградская область #юво #наш эксклюзив #резервисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 