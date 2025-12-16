ФСБ пресекла диверсию на нефтепроводе в Липецкой области

Сотрудники ФСБ РФ и СК РФ не допустили совершения диверсии на магистральном нефтепроводе, которую планировала осуществить группа подростков. По заданию украинских кураторов они готовились подорвать участок нефтепродуктопровода «Транснефть - Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области.

В октябре этого года четверо несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет посредством группы по поиску быстрого заработка в мессенджерах законтактировали с сотрудниками украинских спецслужб. За денежное вознаграждение они начали устраивать поджоги на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Чтобы привести в действие план по подрыву нефтепровода, им дали координаты тайника с СВУ.

Четверых задержанных обвиняют в приготовлении диверсии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК России. За совершенные преступления четверым подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне силовики задержали 10 россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, их обвиняют в совершении диверсий в отношении объектов инфраструктуры и сотрудников правоохранительных органов.