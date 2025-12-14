Трамп сознался, что обладает характером алкоголика

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обладает характером алкоголика. Так он отреагировал на интервью, которое дала изданию Vanity Fair глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

В материале, который в итоге был опубликован, Уайлс отзывалась о президенте США и других госчиновниках нелицеприятно. Сама она раскритиковала интервью и обвинила его авторов в том, что многие ее высказывания и слова были вырваны из контекста.

«Видите ли, я не употребляю алкоголь, но я часто говорил, что если бы я это делал, у меня были бы очень хорошие шансы стать алкоголиком», - ответил Трамп на соответствующий вопрос The Post.

Американский лидер подчеркнул, что не держит зла на Уайлс за интервью и высоко отозвался о ее профессиональных качествах. Помимо Трампа, от Уайлс сильно досталось и бизнесмену Илону Маску.

