Трамп сознался, что обладает характером алкоголика

Американский лидер отреагировал на скандальное интервью Сьюзи Уайлс.
Константин Денисов 17-12-2025 00:54
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обладает характером алкоголика. Так он отреагировал на интервью, которое дала изданию Vanity Fair глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

В материале, который в итоге был опубликован, Уайлс отзывалась о президенте США и других госчиновниках нелицеприятно. Сама она раскритиковала интервью и обвинила его авторов в том, что многие ее высказывания и слова были вырваны из контекста.

«Видите ли, я не употребляю алкоголь, но я часто говорил, что если бы я это делал, у меня были бы очень хорошие шансы стать алкоголиком», - ответил Трамп на соответствующий вопрос The Post.

Американский лидер подчеркнул, что не держит зла на Уайлс за интервью и высоко отозвался о ее профессиональных качествах. Помимо Трампа, от Уайлс сильно досталось и бизнесмену Илону Маску.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе Трампа сравнили с Гринчем, укравшим Рождество.

#интервью #сша #Дональд Трамп #Белый дом #илон маск
