Число заболевших гриппом и ОРВИ в Подмосковье выросло на 20%

Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в Московской области выросло на 20% за неделю с 1 по 7 декабря, сообщили в Роспотребнадзоре. Большинство случаев гриппа связано со штаммом A(H3N2). Это возбудитель так называемого гонконгского гриппа.

Больше половины случаев ОРВИ зарегистрировано среди детей до 14 лет. В основном распространяются респираторные вирусы негриппозной этиологии (преимущественно риновирус, аденовирус).

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне, отметили врачи. Пороговые значения не превышены. Медики призвали население делать прививки, хотя кампания вакцинации подходит к концу.

В период высокой заболеваемости нужно носить маску в местах скопления людей и менять ее каждые два-три часа, мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, промывать слизистую носа после возвращения домой, напомнили врачи.

Кроме того, надо проветривать помещения три-четыре раза в день по 15-20 минут, делать влажную уборку. В период эпидподъема лучше избегать людных мест.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Особенно активно инфекции распространяются в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.