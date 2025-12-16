В Роскосмосе назвали сроки ремонта стартового стола на Байконуре

На Байконуре начались работы по восстановлению кабины обслуживания стартового стола, который получил повреждения после запуска корабля «Союз МС-28» в ноябре. В Роскосмосе рассчитывают завершить работы до конца февраля 2026 года.

На космодром прибыли 18 грузовиков с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания. Начались работы по грунтовке и покраске деталей кабины, которые по мере готовности будут перевозиться на стартовую площадку. Часть оборудования уже находится там, отметили в госкорпорации.

«Работает порядка 130 человек, график работ утвержден. Он жестко контролируется», - подчеркнул заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрий Баранов.

В компании добавили, что часть оборудования, в том числе негабаритные элементы, размещены в сооружении площадью более 13 тысяч квадратных метров. Ранее в Роскосмосе сообщили, что после пуска корабля «Союз МС-28» выявили повреждения стартового стола на Байконуре.