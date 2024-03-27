Politico: ЕС удержит 5 млрд евро доходов с активов РФ для суда с россиянами

Евросоюз принял решение удержать пять миллиардов долларов доходов с замороженных российских активов для оплаты потенциальных судебных тяжб с гражданами РФ. Об этом сообщает издание Politico.

Разрешение на удержание доходов получила расчетно-клиринговая система Euroclear. Также система может использовать для аналогичных целей 10% доходов, полученных после 15 февраля 2024 года.

Напомним, что после начала специальной военной операции страны Евросоюза заблокировали хранящиеся у них российские активы. Лидеры стран ЕС стремятся передать эти деньги Украине, но пока не придумали способа это сделать.