В «деле Долиной» обнаружили серьезную юридическую ошибку

Международная ассоциация юристов и консультантов пришла к экспертному заключению, что в деле о квартире Ларисы Долиной содержится серьезная юридическая ошибка. По мнению специалистов, отказ в возврате уплаченных за недвижимость средств нарушает признанное законодательство и дестабилизирует рынок жилья.

«Отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК РФ и позицию ВС: при признании сделки недействительной каждая сторона возвращает полученное, а при невозможности — его стоимость; суд должен обеспечивать зеркальность последствий ex officio, если законом не предусмотрено исключений», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале организации.

Уточняется, что за продавцом остается обязанность вернуть покупателю полученные деньги, даже если это является следствием действий третьих лиц. Претензии в адрес злоумышленников должны рассматриваться отдельно и не становиться оправданием для неуплаты долга. Экспертное заключение ассоциации юристов с данными выводами было представлено Верховному суду России по гражданским делам.

Недавно появилась информация о том, что в России зафиксирован первый прецедент победы в суде покупателя в сделке с квартирой по «схеме Долиной».