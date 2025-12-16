Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять поставленные задачи и ведут последовательные действия по освобождению населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» ведут активные штурмовые действия. Продвижение осуществляется с подавлением огневых точек противника и последовательным давлением на его оборону, что позволяет развивать успех на смежных участках.

Штурмовик с позывным Егерь рассказал, что украинский пулеметчик не давал продвигаться, поэтому пришла команда давить. Когда пулемет подавили, российские бойцы прошли дальше. На противника давят и соседние подразделения, подчеркнул Егерь.

«Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмем. Победа будет за нами», - уверен боец.

Ранее сообщалось о том, что российская армия освободила Варваровку. Это позволило установить контроль над дорогами, ведущими в Гуляйполе и осложнить снабжение боевикам ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.