МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны: штурмовики ВС РФ продвигаются в районе Гуляйполя

Российские войска продолжают наступательную операцию.
16-12-2025 06:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять поставленные задачи и ведут последовательные действия по освобождению населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» ведут активные штурмовые действия. Продвижение осуществляется с подавлением огневых точек противника и последовательным давлением на его оборону, что позволяет развивать успех на смежных участках.

Штурмовик с позывным Егерь рассказал, что украинский пулеметчик не давал продвигаться, поэтому пришла команда давить. Когда пулемет подавили, российские бойцы прошли дальше. На противника давят и соседние подразделения, подчеркнул Егерь.

«Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмем. Победа будет за нами», - уверен боец.

Ранее сообщалось о том, что российская армия освободила Варваровку. Это позволило установить контроль над дорогами, ведущими в Гуляйполе и осложнить снабжение боевикам ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #запорожская область #Гуляйполе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 