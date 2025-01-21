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Аэропорты Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы из-за соображений безопасности.
Ирина Егорова 2025-01-21 06:48:30
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Временные ограничения введены в работу аэропортов Казани и Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», - говорится в сообщении ведомства.

При этом причина введенных ограничений и временных пауз в работе аэропортов не называются.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов - это главный приоритет, поэтому экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Днем ранее временные ограничения вводились в работу трех российских аэропортов - Казань, Нижнекамск и Ижевск не принимали и не отправляли рейсы.

#в стране и мире #Ульяновск #Аэропорт #полеты #безопасность #казань #росавиация #временные ограничения
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