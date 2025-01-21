Аэропорты Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены в работу аэропортов Казани и Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», - говорится в сообщении ведомства.

При этом причина введенных ограничений и временных пауз в работе аэропортов не называются.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов - это главный приоритет, поэтому экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Днем ранее временные ограничения вводились в работу трех российских аэропортов - Казань, Нижнекамск и Ижевск не принимали и не отправляли рейсы.