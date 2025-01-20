Аэропорт Ижевска временно закрыт на отправку и прием рейсов

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов с 07.45 по московскому времени. Об этом передает RT cо ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы из-за соображений безопасности полетов. О причинах введения данных мер не сообщается.

Ранее временные ограничения также были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они будут действовать до следующего распоряжения. В ведомстве не уточнили, почему работа аэропортов была приостановлена.