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Аэропорт Ижевска временно закрыт на отправку и прием рейсов

Также с ограничениями работают авиагавани в Казани и Нижнекамске.
Ирина Егорова 2025-01-20 08:23:33
© Фото: J.W.Alker, imageBROKER, Globallookpress

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов с 07.45 по московскому времени. Об этом передает RT cо ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы из-за соображений безопасности полетов. О причинах введения данных мер не сообщается.

Ранее временные ограничения также были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они будут действовать до следующего распоряжения. В ведомстве не уточнили, почему работа аэропортов была приостановлена.

#в стране и мире #самолеты #ижевск #Аэропорт #рейс #росавиация #временные ограничения
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