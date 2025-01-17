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«Град» накрыл склад боеприпасов ВСУ на Красноармейском направлении

Во время стрельбы рядом дежурят бойцы с гладкоствольными ружьями - на случай появления в небе вражеских беспилотников.
Анастасия Авсюк 2025-01-17 14:15:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк побывала на огневом рубеже реактивной системы залпового огня «Град». Артиллеристы действовали на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Расчет отработал по украинскому складу с боеприпасами - крупному по меркам линии боевого соприкоснования. Лишь только неприятель подвез боекомплект - и по нему прилетели реактивные снаряды.

Водитель вывел РСЗО на точку стрельбы по проселочным дорогам. Вокруг, как отметила корреспондент, все было заминировано - на случай, если неприятель пойдет в атаку. 

При этом установку во время стрельбы прикрывали бойцы с гладкоствольными ружьями - если бы в небе появился вражеский беспилотник, его бы встретил заряд дроби или картечи. У некоторых военнослужащих в руках так называемый «перехватчик» беспилотников - модуль, который на небольшой дистанции улавливает картинку с камикадзе, что позволяет быстро подготовиться к атаке, понять, с какой стороны движется враг и что именно он пытается сделать.

Ранее сообщалось, что «Грады» тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в Курской области. Противник пытался закрепиться в лесном массиве, но его заметили операторы разведывательных беспилотников. После этого на головы врагам посыпались реактивные снаряды. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #РСЗО #Град #Реактивная артиллерия #красноармейское направление
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