«Град» накрыл склад боеприпасов ВСУ на Красноармейском направлении

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк побывала на огневом рубеже реактивной системы залпового огня «Град». Артиллеристы действовали на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Расчет отработал по украинскому складу с боеприпасами - крупному по меркам линии боевого соприкоснования. Лишь только неприятель подвез боекомплект - и по нему прилетели реактивные снаряды.

Водитель вывел РСЗО на точку стрельбы по проселочным дорогам. Вокруг, как отметила корреспондент, все было заминировано - на случай, если неприятель пойдет в атаку.

При этом установку во время стрельбы прикрывали бойцы с гладкоствольными ружьями - если бы в небе появился вражеский беспилотник, его бы встретил заряд дроби или картечи. У некоторых военнослужащих в руках так называемый «перехватчик» беспилотников - модуль, который на небольшой дистанции улавливает картинку с камикадзе, что позволяет быстро подготовиться к атаке, понять, с какой стороны движется враг и что именно он пытается сделать.

Ранее сообщалось, что «Грады» тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в Курской области. Противник пытался закрепиться в лесном массиве, но его заметили операторы разведывательных беспилотников. После этого на головы врагам посыпались реактивные снаряды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.