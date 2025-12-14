Оттепель в Москве продержится до конца выходных

Пришедшая в Москву оттепель продержится в столице до 21 декабря включительно. Об этом в беседе с 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Оттепель будет удерживаться до воскресенья включительно», - сообщила Позднякова.

По ее словам, ночи останутся холодными - температура воздуха будет отрицательной, однако днем воздух прогреется до плюс двух градусов. Такая погода чревата гололедицей, особенно по утрам.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. В канун праздника столицу наконец укроет снежный покров.