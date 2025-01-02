Названы самые вредные для детей сладости

Сладости являются одним из неотъемлимых атрибутов и предметов радости у детей, особенно в праздники. Однако многие из них могут оказаться опасны для здоровья. О том, как правильно подобрать для детей кондитерские изделия, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Юрченко.

По словам эксперта, помимо большого количества сахара, в сладостях также могут содержаться жиры, ароматизаторы и других добавок, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Для детей следует выбирать сладости с более простым и чистым составом.

«Что касается шоколадной продукции, то основой качественного шоколада являются какао-продукты. Лучше предложить ребенку качественный темный или горький шоколад без наполнителей», - посоветовала Юрченко.

А детям до шести лет стоит воздержаться от леденцов и жевательных конфет, поскольку они могут повредить эмаль на зубах. Кроме того, следует ограниченно давать тот же мармелад и зефир из-за большого количества сахара.

Ранее биолог Лялина рассказала, как стоит подбирать сладости детям на Новый год. По ее словам, нужно обращать внимание на состав сладостей и срок их годности.