Песков отшутился на вопрос о войсках «коалиции желающих» на Украине

В Кремле отметили, что у журналистов из недружественных стран будет также возможность задать вопросы Путину на «Итогах года».
Глеб Владовский 16-12-2025 22:11
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Страны «коалиции желающих» не обращались на прямую линию по поводу размещения войск на Украине. Так отшутился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«"Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась», - сказал он в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что у журналистов из недружественных стран будет возможность задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос на «Итогах года». В то же время он уточнил, что есть рейтинг из около 20 наиболее затрагиваемых тем.

Ранее сообщалось, что штаб «Народного фронта» принял более 1 млн обращений россиян к президенту перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным».

#в стране и мире #Украина #Кремль #Дмитрий Песков #коалиция желающих
