Песков отшутился на вопрос о войсках «коалиции желающих» на Украине

Страны «коалиции желающих» не обращались на прямую линию по поводу размещения войск на Украине. Так отшутился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«"Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась», - сказал он в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что у журналистов из недружественных стран будет возможность задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос на «Итогах года». В то же время он уточнил, что есть рейтинг из около 20 наиболее затрагиваемых тем.

Ранее сообщалось, что штаб «Народного фронта» принял более 1 млн обращений россиян к президенту перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным».