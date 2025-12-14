МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: участие европейцев в переговорах по урегулированию хорошего не сулит

Следующий раунд состоится, когда Москва ознакомится с итогами диалога США и Украины при участии европейцев.
Константин Коковешников Глеб Владовский 16-12-2025 21:46
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Участие европейцев в мирном урегулировании на Украине не приведет ни к чему хорошему. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в РФ ждут итогов встречи украинцев с американцами, которая состоялась в Европе. После этого можно будет понимать насчет следующих раундов переговоров.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит. Ощущение есть такое, но сначала нужно посмотреть на то, что получится из этих переговоров», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона стала глубже понимать позицию России в вопросах урегулирования конфликта на Украине. 

#Украина #сша #Европа #Дмитрий Песков #мирное урегулирование
