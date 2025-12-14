В ООН зарегистрировали четыре случая казни российских военнопленных на Украине, еще три изучаются. Об этом сообщил глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами. И мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», - подчеркнул он.

Тюрк добавил, что представители УВКПЧ опросили 127 российских военнопленных и 10 граждан третьих стран, которые содержатся под стражей на Украине. Они рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Невмывако заявил, что на Красноармейском направлении командование ВСУ запрещало подчиненным общаться с местными жителями и приказывало открывать по ним огонь при попытке приблизиться.