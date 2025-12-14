МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ООН заявили о семи случаях казни российских пленных на Украине

В УВКПЧ добавили, что опросили 127 российских военнопленных и еще десятерых граждан третьих стран, находящихся под стражей на Украине.
Глеб Владовский 16-12-2025 21:12
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Global Look Press

В ООН зарегистрировали четыре случая казни российских военнопленных на Украине, еще три изучаются. Об этом сообщил глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами. И мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», - подчеркнул он.

Тюрк добавил, что представители УВКПЧ опросили 127 российских военнопленных и 10 граждан третьих стран, которые содержатся под стражей на Украине. Они рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Невмывако заявил, что на Красноармейском направлении командование ВСУ запрещало подчиненным общаться с местными жителями и приказывало открывать по ним огонь при попытке приблизиться.

#в стране и мире #ООН #расследование #ВСУ #российские пленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 