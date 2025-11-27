Мессенджер МАХ открыл быстрый доступ к документам из «Госуслуг»

Пользователи российского мессенджера MAX получат доступ к электронным версиям своих основных документов прямо в профиле. С помощью динамического QR-кода они смогут подтверждать свой возраст или статус, дающий право на льготы. Посмотреть свои документы можно будет в профиле в разделе «Цифровой ID» после соответствующей отметки о согласии на обработку данных.

Сейчас пользователям МАХ доступны паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, индивидуальный номер налогоплательщика, а также полис ОМС. В ближайшем будущем перечень расширят, внеся туда данные об автомобиле, а также основные документы детей, пообещали в пресс-службе мессенджера.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить мессенджер МАХ и приложение «Госуслуги» до последней версии и войти в раздел «Цифровой ID». Система сама предложит список документов, пользователю останется только выбрать необходимые. После разрешения на обработку данных цифровые копии документов окажутся в доступе пользователя.

В текстовом режиме эта функция была запущена в сентябре этого года. Также с сентября национальный мессенджер МАХ включен в список обязательных программ, предустановленных на всех устройствах и мобильных гаджетах. Создать «Цифровой ID» может любой совершеннолетний пользователь. К слову, канал «Звезда» в мессенджере МАХ набрал уже почти 30 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь и вы, чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных событий в России и мире.