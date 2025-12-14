НСПК: контактные платежи по карте «Мир» могут исчезнуть к 2031 году

В России наблюдается снижение числа контактных платежей картами «Мир». Об этом сообщили в центре поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НПСК).

«Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%», - цитирует слова собеседника ТАСС.

Ожидается, что число таких платежей к 2031 году сведется к минимуму. В то же время наблюдается тренд к бесконтактным платежам.

Ранее в НСПК заявили, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. В настоящее время ожидаются предложения банков о потенциальных сроках вывода из оборота этих карт.