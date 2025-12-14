МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НСПК: контактные платежи по карте «Мир» могут исчезнуть к 2031 году

Ожидается, что к 2031 году использование контактного интерфейса сведется к минимуму.
Глеб Владовский 16-12-2025 19:43
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Globallookpress

В России наблюдается снижение числа контактных платежей картами «Мир». Об этом сообщили в центре поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НПСК).

«Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%», -  цитирует слова собеседника ТАСС.

Ожидается, что число таких платежей к 2031 году сведется к минимуму. В то же время наблюдается тренд к бесконтактным платежам.

Ранее в НСПК заявили, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. В настоящее время ожидаются предложения банков о потенциальных сроках вывода из оборота этих карт.

#Россия #в стране и мире #платежи #НСПК #карты мир
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 