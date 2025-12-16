МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Охранницу питерской школы задержали после устроенной учеником поножовщины

Сотрудница охранного предприятия будет давать показания.
Глеб Владовский 16-12-2025 18:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правоохранители задержали охранницу школы Санкт-Петербурга, где школьник устроил поножовщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«В ведомстве пояснили, что мальчик пронес нож в школу через рамки металлоискателя. Но охранница не стала досматривать школьника, несмотря на сигнал аппарата», - пишет 360.ru.

Отмечается, что сотрудница охранного предприятия находится в отделе, где будет давать показания следственным органам.

Ранее на вопрос журналистов «Звезды», почему ребенок прошел в учебное заведение с ножом, охранница заявила, что не имеет права проводить досмотр учеников.

Напомним, 15 декабря ученик пришел в школу пораньше, чтобы исправить оценку по математике. Когда учительница дала ему задание и отвернулась, он ударил ее ножом не менее трех раз и ранил себя. В настоящий момент оба госпитализированы.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #школа #поножовщина #Следственный комитет РФ
