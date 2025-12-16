Адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда по квартире Долиной

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье расплакалась после оглашения вердикта Верховного суда. Она поблагодарила судей за принятие решения.

«Не могу не плакать. Что я, специально, что ли? Это было долго и нервно... У Полины есть дом... Правосудие в России есть», - подчеркнула адвокат.

Юрист отметила, что борьба была долгой, но она до последнего верила в победу. Адвокат также поблагодарила всех, кто оказывал им поддержку.

Напомним, Верховный суд РФ постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной. Право собственности на жилплощадь остается за Лурье. В ближайшее время рассмотрят иск о принудительном выселении Долиной и членов ее семьи.