Адвокат Долиной подтвердила готовность артистки вернуть 112 млн рублей

Адвокат народной артистки России Ларисы Долиной подтвердила, что певица готова вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Об этом сообщает aif.ru.

По словам представительницы артистки, возложить ответственность за возврат денег необходимо на тех, кто их получил. Кроме того, она отметила, что Долина против выселения из спорной жилплощади.

«Денежные средства должны возвращать те, кто их получил, а это мошенники», - цитирует слова адвоката издание.

Ранее сообщалось, что Лурье потребовала выселить из квартиры певицу и членов ее семьи. Адвокат покупательницы отметила, что Долина лично написала расписку о получении миллиона рублей и ни с кем в это время не созванивалась.