Еврокомиссия потребовала от ЕС гарантий для Бельгии по кредитам Киеву

Предполагается, что Брюссель переложит часть финансовых рисков на государства Евросоюза.
Глеб Владовский 16-12-2025 17:03
© Фото: Marcel Kusch, dpa, Globallookpress

Европейская комиссия потребовала от стран ЕС гарантий по вопросам предоставления кредита Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Politico.

«Речь идет минимум о 50% суммы займа, который планируется выдать за счет замороженных российских активов... До получения таких гарантий ни один евро не должен быть передан Киеву», - говорится в материале.

Таким образом, Бельгия переложит часть своих финансовых рисков на государства блока. Сейчас сумма кредита колеблется между 185 и 210 млрд евро. Ожидается, что Киев вернет все долги после завершения конфликта.

Ранее замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор экономических наук Владимир Миловидов рассказал «Звезде», что изъятие суверенных российских активов в Европе повлечет риски для глобальных финансовых рынков в случае конфискации российских суверенных активов в ЕС.

