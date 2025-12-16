Еврокомиссия потребовала от ЕС гарантий для Бельгии по кредитам Киеву

Европейская комиссия потребовала от стран ЕС гарантий по вопросам предоставления кредита Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Politico.

«Речь идет минимум о 50% суммы займа, который планируется выдать за счет замороженных российских активов... До получения таких гарантий ни один евро не должен быть передан Киеву», - говорится в материале.

Таким образом, Бельгия переложит часть своих финансовых рисков на государства блока. Сейчас сумма кредита колеблется между 185 и 210 млрд евро. Ожидается, что Киев вернет все долги после завершения конфликта.

Ранее замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор экономических наук Владимир Миловидов рассказал «Звезде», что изъятие суверенных российских активов в Европе повлечет риски для глобальных финансовых рынков в случае конфискации российских суверенных активов в ЕС.