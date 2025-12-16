Экономист объяснил, как ответит Россия на изъятие активов в ЕС

Изъятие суверенных российских активов в ЕС повлечет риски для глобальных финансовых рынков в случае конфискации российских суверенных активов в ЕС. Об этом в эфире «Звезды» рассказал замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор экономических наук Владимир Миловидов.

По мнению специалиста, решение Еврокомиссии о конфискации может быть станет не только преступлением, но и опасным прецедентом, способным подорвать доверие инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России.

Экономист отметил, что руководство Еврокомиссии будет активно продвигать это решение, несмотря на его негативные последствия.

«Это больше, чем ошибка. Это, во первых, преступление. А то, что последствия этого преступления, они будут чувствоваться на всех финансовых рынках. И, конечно, в Евросоюзе больше всего», - подчеркнул Владимир Миловидов в эфире телеканала «Звезда».

По словам специалиста, изъятие активов создаст прецедент, который отпугнет инвесторов из других стран, включая США. Депозитарии вроде Euroclear хранят значительные объемы активов из различных государств, и после такого шага юристы инвестиционных фондов могут ввести ограничения на размещение средств в Европе.

«Это уже становится таким прецедентом. Юристы этих фондов, я думаю, после этого события будут выставлять своего рода блокировки на размещение инвестиций в ЕС», - заявил доктор экономических наук.

В ответ на возможную экспроприацию Россия может конфисковать активы европейских компаний на своей территории. Миловидов сослался на данные Центрального банка РФ, указав на потенциальную сумму в 18 триллионов рублей.

«Центральный банк сегодня фактически обозначил потенциальную цифру в 18 триллионов. Это довольно четко совпадает по текущему курсу с 210 миллиардами долларов. Этот удар может быть очень серьезным и в разы больше», - сказал экономист.

Он обратил внимание на наличие в России крупных активов иностранных фирм, включая итальянские компании.

Эксперт подчеркнул, что такие действия ЕС не только навредят европейской экономике, но и вызовут цепную реакцию на мировых рынках, усиливая нестабильность и снижая привлекательность евро как инвестиционной валюты.

Ранее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. По мнению экономиста Никиты Масленникова, этот иск - «четкий и недвусмысленный сигнал» о последствиях властям европейских стран. До этого Бельгия, Болгария, Италия и Мальта одобрили долгосрочную заморозку российских активов. Дальнейшую судьбу так называемого «репарационного кредита» для Украины европейцы будут решать на этой неделе.