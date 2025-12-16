Покупательница квартиры Долиной пришла на заседание в Верховный суд

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пришла на заседание в Верховный суд. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Сама Долина не прибыла к зданию суда. Ее интересы представляет адвокат.

Отмечается, что представители артистки выступали за рассмотрение дела в закрытом формате. Им отказали, принимая во внимание большой общественный резонанс.

Судебная коллегия разрешила транслировать заседание суда, а также проведение фото- и видеосъемки.

Ранее Долина в иске к покупательнице ее квартиры Лурье отметила, что при заключении сделки та не проявила разумной осмотрительности. Она проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые очевидно свидетельствовали об «искажении воли истца».