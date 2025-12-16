МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Покупательница квартиры Долиной пришла на заседание в Верховный суд

Сама Лариса Долина не пришла на рассмотрение дела. Ее интересы представляет адвокат.
Глеб Владовский 16-12-2025 15:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пришла на заседание в Верховный суд. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Сама Долина не прибыла к зданию суда. Ее интересы представляет адвокат.

Отмечается, что представители артистки выступали за рассмотрение дела в закрытом формате. Им отказали, принимая во внимание большой общественный резонанс.

Судебная коллегия разрешила транслировать заседание суда, а также проведение фото- и видеосъемки.

Ранее Долина в иске к покупательнице ее квартиры Лурье отметила, что при заключении сделки та не проявила разумной осмотрительности. Она проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые очевидно свидетельствовали об «искажении воли истца».

#Верховный суд #наш эксклюзив #Заседание суда #Лариса Долина #Полина Лурье #рассмотрение дела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 