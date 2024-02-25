«Конец гостеприимства»: как в Европе продолжаются протесты фермеров из-за Киева

Пока в Киеве соревнуются, кто больше гадостей скажет про Россию, в самой Европе продолжаются голодные бунты. Фермеры разоряются из-за дешевой сельхозпродукции с Украины и теряют свои хозяйства из-за высоких налогов и цен на топливо.

Протесты идут по всему Старому Свету и охватывают все больше стран. Во Франции - тракторы блокируют шоссе, на улицы вываливают навоз и выливают вино. В Германии и Бельгии - по площадям гоняют стада овец. Протестуют фермеры Испании и Португалии.

Завалили снопами сена проезжую часть у пропускных пунктов с Украиной и польские аграрии. Они на этой неделе встали на границе живым щитом, чтобы не пустить в Польшу ни украинские фуры с дешевыми продуктами, ни пассажирские автобусы с беженцами. Им в Польше больше тоже не рады.

Похоже, что недолгой дружбе Варшавы и Киева пришел конец. А ведь как обнимались еще год назад, какие реверансы Зеленский и Дуда делали в адрес друг друга. Но на передовой у ВСУ беда, денег у Киева нет, с Украины пока больше ничего не получить, и терпеть нахлебников в ущерб себе в Варшаве не намерены. «Конец гостеприимства» и «Путин, разберись с Украиной и Брюсселем» - такие лозунги вывешивают поляки.

Подробнее о том, как протестуют фермеры на площадях городов Европы, и как втаптываются в землю мечты украинцев о европейском будущем и обещания вечной дружбы, смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».