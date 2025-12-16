МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бенине 31 человека заключили под стражу за попытку госпереворота

Большая часть фигурантов дела были военнослужащими республики.
Глеб Владовский 16-12-2025 15:29
© Фото: Seraphin Zounyekpe, XinHua, Globallookpress

В Бенине суд по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом (CRIET) предварительно заключил под стражу 31 человека в рамках дела о попытке госпереворота. Об этом сообщило издание 24 heures au Benin.

Уточняется, что большая часть фигурантов дела были военнослужащими республики. Им предъявили обвинение в том числе в государственной измене.

«31 человек, из которых один гражданский, были заключены под стражу во вторник, 16 декабря 2025 года, по итогам их слушаний перед судом», - говорится в материале.

Напомним, в воскресенье, 7 декабря, по национальному телевидению страны прозвучало обращение группы представителей вооруженных сил республики, заявивших, что им удалось осуществить государственный переворот. Однако спустя несколько часов официальные власти страны сообщили, что путч был нейтрализован силами республиканской гвардии.

#в стране и мире #Госпереворот #суд #заключение под стражу #Бенин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 