В Бенине 31 человека заключили под стражу за попытку госпереворота

В Бенине суд по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом (CRIET) предварительно заключил под стражу 31 человека в рамках дела о попытке госпереворота. Об этом сообщило издание 24 heures au Benin.

Уточняется, что большая часть фигурантов дела были военнослужащими республики. Им предъявили обвинение в том числе в государственной измене.

«31 человек, из которых один гражданский, были заключены под стражу во вторник, 16 декабря 2025 года, по итогам их слушаний перед судом», - говорится в материале.

Напомним, в воскресенье, 7 декабря, по национальному телевидению страны прозвучало обращение группы представителей вооруженных сил республики, заявивших, что им удалось осуществить государственный переворот. Однако спустя несколько часов официальные власти страны сообщили, что путч был нейтрализован силами республиканской гвардии.