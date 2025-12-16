Памятник генералу Кириллову открыли на мемориале «Пантеон защитников Отечества»

Памятник бывшему начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорю Кириллову открыли на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Бюст генерал-лейтенанта, удостоенного званий Героя России и Героя Труда, изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. В церемонии открытия приняли участие родственники Кириллова, его сослуживцы, а также представители руководства ведомства.

Заместитель министра обороны Александр Санчик, выступая на церемонии, отметил вклад Кириллова в деятельность Вооруженных сил и его работу по информированию международного сообщества.

«Он много лет системно и аргументированно разоблачал преступления Запада, доводил до мировой общественности факты реализуемых на Украине биологических программ, ядерных провокаций. Никогда не шел на компромисс, работал бесстрашно и с полной самоотдачей», - сказал Санчик, особо отметив заслуги Игоря Кириллова перед Отечеством.

Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в электросамокат. Задержанный исполнитель теракта заявил о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Ему, как сообщалось ранее, пообещали денежное вознаграждение и помощь с выездом за границу.

В День Героев Отечества в Музее Победы в Москве и в Доме Советов в Курске состоялась церемония гашения новой почтовой марки из серии «Герои Российской Федерации» с изображением Кириллова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.