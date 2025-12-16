МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Памятник генералу Кириллову открыли на мемориале «Пантеон защитников Отечества»

По словам замминистра обороны РФ Александра Санчика, Кириллов на протяжении многих лет занимался раскрытием данных о военных и биологических программах, в том числе связанных с Украиной, и последовательно отстаивал позицию России на международных площадках.
16-12-2025 15:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Памятник бывшему начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорю Кириллову открыли на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Бюст генерал-лейтенанта, удостоенного званий Героя России и Героя Труда, изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. В церемонии открытия приняли участие родственники Кириллова, его сослуживцы, а также представители руководства ведомства.

Заместитель министра обороны Александр Санчик, выступая на церемонии, отметил вклад Кириллова в деятельность Вооруженных сил и его работу по информированию международного сообщества.

«Он много лет системно и аргументированно разоблачал преступления Запада, доводил до мировой общественности факты реализуемых на Украине биологических программ, ядерных провокаций. Никогда не шел на компромисс, работал бесстрашно и с полной самоотдачей», - сказал Санчик, особо отметив заслуги Игоря Кириллова перед Отечеством.

Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в электросамокат. Задержанный исполнитель теракта заявил о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Ему, как сообщалось ранее, пообещали денежное вознаграждение и помощь с выездом за границу.

В День Героев Отечества в Музее Победы в Москве и в Доме Советов в Курске состоялась церемония гашения новой почтовой марки из серии «Герои Российской Федерации» с изображением Кириллова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Памятник #кириллов #Пантеон защитников Отечества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 