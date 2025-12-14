МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЧФ показал целую подлодку, «уничтожением» которой хвастался враг

Попытка украинских боевиков провести диверсию при помощи безэкипажного подводного аппарата не достигла целей. Ни один корабль или подлодка Черноморского флота в бухте Новороссийска не получили повреждений.
16-12-2025 15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пресс-служба Черноморского флота продемонстрировала неповрежденную подводную лодку, об «уничтожении» которой заявляли боевики киевского режима. Как видно, эта попытка закончилась неудачей. 

На Черноморском флоте уточнили, что противник применил подводный безэкипажный аппарат, но безуспешно. Спецслужбы Украины выбрали целью российскую подлодку, находящуюся в бухте Новороссийска. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни один корабль или подлодка, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений. Они продолжают нести службу в штатном режиме. 

Таким образом, заявили в Минобороны России, информация о якобы уничтожении нашей подводной лодки, которую распространяли спецслужбы Киева, не соответствует действительности. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВМФ России #подводная лодка #Черноморский флот #Новороссийск
