В ЧФ назвали ложными данные об уничтожении украинцами российской подлодки

Попытка боевиков устроить диверсию с помощью беспилотника провалилась.
15-12-2025 22:19
© Фото: MOD Russia, via, Globallookpress.com

Данные о якобы уничтожении украинскими боевиками российской подлодки в бухте Новороссийской военно-морской базы недостоверны. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений», - говорится в заявлении.

Уточняется, что боевики попытались атаковать с помощью безэкипажного катера. Все боевые единицы несут службу в штатном режиме.

Ранее источник в Объединенной группировке войск сообщил «Звезде», что заявления киевского режима о якобы успехах в районе Купянска не соответствуют действительности.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#подлодка #Черноморский флот #данные #опровержение #Украинские боевики
