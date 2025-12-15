Данные о якобы уничтожении украинскими боевиками российской подлодки в бухте Новороссийской военно-морской базы недостоверны. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений», - говорится в заявлении.

Уточняется, что боевики попытались атаковать с помощью безэкипажного катера. Все боевые единицы несут службу в штатном режиме.

Ранее источник в Объединенной группировке войск сообщил «Звезде», что заявления киевского режима о якобы успехах в районе Купянска не соответствуют действительности.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.