Очевидец: охранник школы в Одинцове сделал все, чтобы остановить нападавшего

Мужчина бросился за вооруженным подростком, как только его увидел.
Дима Иванов 16-12-2025 13:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Охранник Успенской школы в Одинцове, где подросток убил 10-летнего школьника, сделал все, чтобы остановить нападавшего, рассказала «Звезде» сотрудница учебного заведения. Мужчина сразу бросился за парнем и сам пострадал - подозреваемый залил его из перцового баллончика и ударил ножом.

«Он прошел в тот момент, когда уже прозвенел звонок. Уже не подумали, что кто-то может зайти еще. Оружие в рюкзаке же было. Казалось, что в школу пришел обычный ребенок», - рассказала она.

Погибший четвероклассник был сыном уборщицы школы. У него есть брат, он учится в этом же учреждении. Отец умер год назад, рассказала подруга семьи.

Ранее стало известно, что 15-летний учащийся ворвался в школу в подмосковном поселке Горки-2. Он ударил ножом охранника и 10-летнего школьника, который в результате ранения скончался.

#Московская область #Одинцово #наш эксклюзив #нападение на школу
