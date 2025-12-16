МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Десятилетний школьник погиб из-за нападения на школу в Одинцове

СК установит мотивы подростка, напавшего на учебное заведение.
Дима Иванов 16-12-2025 11:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Нападение на школу в подмосковных Горках-2 совершил 15-летний подросток, который учился в том же учебном заведении. Сейчас подозреваемый задержан, сообщили в СК по Московской области.

Следователи и криминалисты в ближайшее время приступят к осмотру места преступления. В рамках расследования планируется провести комплекс судебных экспертиз, сообщили в СК.

Как уточнили в полиции, задержанный молодой человек распылил газовый баллончик в лицо охраннику и ударил его ножом. Затем подозреваемый нанес удар 10-летнему школьнику, от которого тот скончался.

Ранее появилось видео с задержанным подростком в патрульной машине. Он был без верхней одежды, в белой футболке с черными надписями.

