Подразделения российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на 16 декабря 2025 года.

Ведомство сообщило, что в зоне ответственности группировки было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригадам теробороны и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

Согласно данным Минобороны, потери украинских формирований на этом направлении за сутки составили более 220 военнослужащих. Помимо живой силы, противник за сутки потерял четыре бронемашины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, одну станцию РЭБ и три склада боеприпасов.

Также в сводке указывается, что оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, цеху сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных. Системы ПВО, по утверждению ведомства, за прошедшие сутки сбили 180 беспилотников самолетного типа.

Накануне российские войска установили контроль над Песчаным в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.