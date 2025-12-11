МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы «Севера» нанесли удары по отступающим боевикам у Волчанска

Как пояснил старший оператор БПЛА с позывным Теизм, задача состоит в перекрытии дорог для подвоза провизии и боеприпасов противнику, а также целеуказании для артиллерии и FPV-дронов.
Владислав Кустов 11-12-2025 10:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Север» наносят удары по отступающим формированиям ВСУ в районе Волчанска. Об этом в своем репортаже сообщил корреспондент Владислав Кустов.

После установления контроля над Волчанском противник отступает вглубь Харьковской области, где пытается оборудовать новые позиции в лесопосадках, в том числе в районе населенного пункта Вильча. На кадрах, снятых с беспилотников, видны группы военнослужащих, перемещающиеся с личными вещами в сторону лесополос. Расчеты беспилотников-разведчиков круглосуточно мониторят территорию, выявляя цели, в том числе отходящую технику и живую силу.

Артиллеристы 44-го армейского корпуса, в частности экипаж самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 128-й отдельной мотострелковой бригады, работают со стационарных позиций. Орудие, оборудованное как долговременная огневая точка, позволяет вести огонь чаще, производя в сутки минимум около 10 выстрелов.

«Сокращается время выстрела, мы уже стоим заряженные, нам буквально нужно 20-30 секунд, чтобы сделать выстрел. И потом уже ждем наблюдения, "птички", корректировка. Противник отступает, мы ему вслед накидываем, не даем расслабиться и сами постоянно в готовности», - пояснил командир САУ «Мста-С» с позывным Панда.

Для защиты от украинских беспилотников позиции артиллерии прикрывают посты воздушного наблюдения. Интенсивность работы артиллерийских подразделений подтверждается данными Минобороны России, которые приводит корреспондент. По этим сведениям, за сутки на данном направлении были выведены из строя пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #Север #наш эксклюзив #СВО #Волчанск
