Детский омбудсмен: пострадавшим при нападении на школу в Горках-2 окажут помощь

Пострадавшим при нападении на подмосковную школу окажут всю необходимую помощь, пообещала детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что на месте ЧП в Одинцове работают правоохранительные органы, они выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

«Есть пострадавшие. На месте работают. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Мотивы этого преступления выясняет следствие», - написала Мишонова в Telegram-канале.

Также омбудсмен попросила не публиковать непроверенные данные.

Напомним, в поселке Горки-2 ученик старших классов ворвался в школу с перцовым баллончиком и ножом. Он ранил охранника, а затем еще нескольких человек, взял в заложники одного учащегося. От ранений один из школьников скончался на месте. Напавшего на школу восьмиклассника уже задержали. Возбуждено уголовное дело.