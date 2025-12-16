МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Детский омбудсмен: пострадавшим при нападении на школу в Горках-2 окажут помощь

При нападении восьмиклассника на Успенскую школу пострадали несколько человек, один ученик от полученных ран скончался.
Дарина Криц 16-12-2025 11:28
© Фото: ТРК «Звезда»

Пострадавшим при нападении на подмосковную школу окажут всю необходимую помощь, пообещала детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что на месте ЧП в Одинцове работают правоохранительные органы, они выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

«Есть пострадавшие. На месте работают. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Мотивы этого преступления выясняет следствие», - написала Мишонова в Telegram-канале.

Также омбудсмен попросила не публиковать непроверенные данные.

Напомним, в поселке Горки-2 ученик старших классов ворвался в школу с перцовым баллончиком и ножом. Он ранил охранника, а затем еще нескольких человек, взял в заложники одного учащегося. От ранений один из школьников скончался на месте. Напавшего на школу восьмиклассника уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

#в стране и мире #Подмосковье #Московская область #детский омбудсмен #нападение на школу #горки-2 #Успенская школа
