Уголовное дело об убийстве возбудили после нападения на школу в Одинцове

В результате атаки погиб ученик.
Дима Иванов 16-12-2025 11:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Уголовное дело по двум статьям возбудили после нападения на школу в Одинцове следователи подмосковного управления СК. Дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, несовершеннолетний подозреваемый ударил ножом охранника и одного из учеников, ребенок скончался.

Прокуратура Московской области установит обстоятельства нападения на учебное заведение и даст правовую оценку действиям должностных лиц.

Ранее опубликовали видео задержания подозреваемого в нападении на школу в элитном поселке Горки-2.

#в стране и мире #Одинцово #нападение на школу #ск подмосковья
