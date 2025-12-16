Уголовное дело об убийстве возбудили после нападения на школу в Одинцове

Уголовное дело по двум статьям возбудили после нападения на школу в Одинцове следователи подмосковного управления СК. Дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, несовершеннолетний подозреваемый ударил ножом охранника и одного из учеников, ребенок скончался.

Прокуратура Московской области установит обстоятельства нападения на учебное заведение и даст правовую оценку действиям должностных лиц.

Ранее опубликовали видео задержания подозреваемого в нападении на школу в элитном поселке Горки-2.