В России хотят закрепить приоритет электронных знаков в ПДД

Правительство РФ поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД разработать пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся приоритета электронных дорожных знаков и табло отображения информации, обязательной минимальной дистанции для грузовых автомобилей, правил установки скоростных режимов, а также новой методики учета аварийности.

Перечень поручений, утвержденный правительственной комиссией по безопасности дорожного движения, отправлен в Минтранс. ТАСС со ссылкой на документ сообщает, что ведомство совместно с МВД и Росавтодором должно проработать вопрос о приоритете требований электронных знаков перед стационарными.

Кроме того, Минтрансу поручено оценить целесообразность введения требований к минимальной дистанции между грузовыми транспортными средствами на двухполосных дорогах и возможные способы контроля за их соблюдением. Это направлено на повышение безопасности обгона и снижение риска лобовых столкновений.

Минтрансу также предстоит разработать единые правила определения и корректировки оптимальных скоростных режимов на трассах, чтобы избежать необоснованного снижения лимитов.

Отдельное поручение касается учета данных о пробеге транспортных средств при оценке аварийности в регионах и на конкретных дорогах - эту задачу Минтранс, Росстат и Росавтодор выполнят во взаимодействии с Высшей школой экономики.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в России появится свыше 60 новых дорожных знаков и табличек.