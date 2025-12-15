ФСБ задержала десять россиян, устроивших диверсии по указке кураторов из Украины

В Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали десять россиян, которых обвиняют в совершении диверсий в отношении объектов инфраструктуры и сотрудников правоохранительных органов. Все они действовали по указке кураторов из спецслужб Украины.

Во время допросов они признались, что телефонные мошенники получили доступ к их личным кабинетам на портале «Госуслуги» и либо оформили кредиты, либо вывели от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей на «безопасные счета».

Затем с ними связывались лже-правоохранители российских ведомств и, предлагая избежать привлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склоняли к различным преступлениям по проверке антитеррористической защищенности объектов посягательств.

Сотрудники ФСБ РФ возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 (покушение на диверсию),

части 2 статьи 281 (диверсия), части 2 статьи 205 (теракт). Задержанным грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае арестовали двоих подростков за попытку теракта. Они попытались поджечь релейный шкаф на перегоне Барнаул - Южный Западно-Сибирской железной дороги с помощью горючих материалов.