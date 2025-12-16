Военнослужащие собрали магнитные мины для дронов-минеров в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне спецоперации развернули полевую лабораторию, где собирают магнитные мины для дронов-минеров. Эти устройства уже применяются при боях в районе Гуляйполя в Запорожской области, где российские подразделения продолжают наступление. Часть дронов-минеров способны выполнять задачи автономно - по заранее загруженному полетному заданию.

«Пути прокладываем, чтобы РЭБы не заглушили наши дроны. И вот как раз таки приходится делать несколько точек, чтобы не напрямую там летело, а облетало как раз таки зону помех», - рассказал инструктор БПЛА с позывным Гарри.

Как рассказал в своем сюжете корреспондент Андрей Вакула, на фоне активной работы авиации и штурмовых подразделений группировки войск «Восток» беспилотные системы играют значимую роль. Истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно наносят удары по укрепленным позициям ВСУ - блиндажам, складам боеприпасов, пунктам управления и центрам БПЛА. Город Гуляйполе, превращенный украинскими формированиями в крупный укрепрайон, находится под постоянным огневым воздействием.

Одновременно штурмовые подразделения продвигаются внутри города. После освобождения Варваровки российские силы зашли в Гуляйполе сразу с нескольких направлений - со стороны Яблоково, Затишья, Зеленого Гая и Червоного. Под контроль уже взяты более десяти улиц, выстроена оборона на левом берегу реки Гайчур, которая делит город на две части.

По словам Андрея Вакулы, несколько дней назад на передовую поступила новая модель дрона «Велес» - аппарат на оптоволоконном управлении, устойчивый к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Он способен работать на расстоянии до 45 километров и нести противотанковые мины. По словам военных, такие дроны применяются для поражения складов боеприпасов, блиндажей и линий окопов.

«Обычно за сутки от 200 до 400 дронов выпускается. Обнаружили вражеский склад с боеприпасами. Туда отправили вот этот 15-й дрон с противотанковой миной. И с первого раза поразили этот склад. Соответственно, он очень сильно взорвался. Взрывы были еще на протяжении получаса», - пояснил оператор БПЛА с позывным Шмель.

По данным военнослужащих, все основные дороги, ведущие из Гуляйполя, находятся под огневым контролем. Попытки противника провести ротацию или подвоз техники пресекаются ударами беспилотников и артиллерии. В случае освобождения города, площадь которого составляет около 25 квадратных километров, российские подразделения получат возможность развивать наступление в направлении Орехова и Запорожья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.