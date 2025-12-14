В России приняли закон об освобождении от обязательных работ родителей-одиночек

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законов, освобождающих от обязательных работ граждан, вынужденных в одиночку воспитывать детей с инвалидностью. Как следует из официальных документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации, отныне соответствующее административное наказание нельзя будет назначить женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, мужчинам в аналогичной ситуации или заботящихся о ребенке до трех лет, а также любым другим единственным законным усыновителям или опекунам подобных детей.

Также российский лидер подписал отдельный акт, расширяющий полномочия судебных приставов-исполнителей, в вопросах, касающихся работы с вышеперечисленными категориями граждан. Теперь у них есть возможность подавать в суд ходатайство об освобождении должников из данных групп от уже назначенных им обязательных работ. Помимо этого, закон также распространяется на инвалидов I и II групп, беременных женщин и тяжелобольных людей, неспособных продолжать отбывать наказание.

Ранее президент также подписал указ, позволяющий Росфинмониторингу отслеживать данные о переводах по картам «Мир» и через систему быстрых платежей.