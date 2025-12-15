МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Власти Австралии намерены ужесточить закон об оружии

После теракта на пляже в Австралии собираются сократить количество единиц оружия, разрешенное для ношения, и срок лицензии.
Марина Крижановская 15-12-2025 08:06
© Фото: Silas Steindpa, Global Look Press

Правительство Австралии может ограничить гражданское население во владении оружием. Это коснется количества вооружения, которое сможет приобрести один человек согласно лицензии. Это предложение намерен обсудить с кабмином премьер-министр Энтони Альбанезе. Также он планирует сократить срок лицензии, дающей право на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Обо всем этом премьер объявил журналистам.

«Правительство готово предпринять любые необходимые меры, включая необходимость более жестких законов, касающихся оружия. <...> Люди могут радикализироваться с течением времени. Лицензии не должны быть бессрочными», - цитирует слова Альбанезе агентство Reuters.

Также приводятся данные аналитического центра Australia Institute, согласно которым число легально хранимых единиц оружия неуклонно росло на протяжении более 20 лет и в настоящее время достигло четырех миллионов. По информации ведомства, это количество превышает существовавшее до ужесточения мер в 1996 году.

В воскресенье, 14 декабря, на набережной Сиднея произошло нападение на людей, которые праздновали еврейский праздник Ханука. Двое вооруженных лиц открыли стрельбу по находившимся на пляже из крупнокалиберных винтовок. В результате ЧП, которое власти назвали террористическим актом, погибли не менее 16 человек, около 40 получили ранения.

