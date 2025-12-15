Власти Австралии намерены ужесточить закон об оружии

Правительство Австралии может ограничить гражданское население во владении оружием. Это коснется количества вооружения, которое сможет приобрести один человек согласно лицензии. Это предложение намерен обсудить с кабмином премьер-министр Энтони Альбанезе. Также он планирует сократить срок лицензии, дающей право на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Обо всем этом премьер объявил журналистам.

«Правительство готово предпринять любые необходимые меры, включая необходимость более жестких законов, касающихся оружия. <...> Люди могут радикализироваться с течением времени. Лицензии не должны быть бессрочными», - цитирует слова Альбанезе агентство Reuters.

Также приводятся данные аналитического центра Australia Institute, согласно которым число легально хранимых единиц оружия неуклонно росло на протяжении более 20 лет и в настоящее время достигло четырех миллионов. По информации ведомства, это количество превышает существовавшее до ужесточения мер в 1996 году.

В воскресенье, 14 декабря, на набережной Сиднея произошло нападение на людей, которые праздновали еврейский праздник Ханука. Двое вооруженных лиц открыли стрельбу по находившимся на пляже из крупнокалиберных винтовок. В результате ЧП, которое власти назвали террористическим актом, погибли не менее 16 человек, около 40 получили ранения.